Yenidoğan skandalı büyüyor! Mağdurlar Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de!

Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme, Türkiye’nin konuştuğu Yenidoğan skandalını işlemeye devam ediyor. Programa katılıp sesini duyurmak isteyen Yenidoğan mağdurlarının anlattıkları kan donduruyor.

SAĞLIKLI BEBEĞİMİ ÖLÜME GÖTÜRDÜLER! “BEN BU HASTANEDE KALMAK İSTEMİYORUM!”

Stüdyoya gelen bir mağdur anlattıklarıyla şoke etti. Doğum yapmak için gittiği hastanede “Bebeğimin hayatını kararttılar” dedi. Yanlış tedavileri fark ettikten sonra, eşine “Ben bu hastanede kalmak istemiyorum” diyerek isyan ettiğini dile getirdi.

HASTANE ÇALIŞANI CANLI YAYINDA! “ÖLEN BEBEĞİ YOĞUN BAKIMDA BEKLETİYORLAR!”

Daha önce sağlık çalışanı olduğunu söyleyen bir tanık “Doktor olmayan kişiler hastanede çalışıyor. Anne sütlerini çöpe atıyorlar” sözlerini kullandı. Ayrıca hastanede bulunan pratisyen bir hekimin, kendisini doktor olarak tanıttığını ve birçok hastanın ölümüne sebep olduğunu dile getirdi.