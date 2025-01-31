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        Haberler Gündem Yenidoğan taramasına sokulmayan bebeğin ailesi için suç duyurusu

        Yenidoğan taramasına sokulmayan bebeğin ailesi için suç duyurusu

        Çankırı'da ailesinin yenidoğan taramalarını yaptırmadığı 2 aylık Muhammed Y., beyin kanaması geçirdi. Muhammed Y. Ankara'da yoğun bakıma alınırken, topuktan enjekte edilen 'K' vitamini eksik olduğu ortaya çıkan bebeğin ailesi hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 18:16 Güncelleme: 31.01.2025 - 18:16
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        Yenidoğan taramasına sokulmayan bebeğin ailesi için suç duyurusu
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        Çankırı'da evde doğan 2 aylık Muhammed Y.'nin ailesi, bebeği Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen ve zorunlu olan 'Yenidoğan Tarama Programı' ve 'Yenidoğan Aşı Programı'na dahil etmedi. Geçen hafta rahatsızlanan Muhammed Y., ailesi tarafından hastaneye götürüldü. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Muhammed, Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek, yoğun bakımda tedaviye alındı.

        MUHAMMED'İN DURUMU AĞIR

        Muhammed Y.'nin durumunun ağır olduğu belirtilirken, yenidoğan bebeklere topuktan enjekte edilen 'K' vitamini eksik olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, Muhammed Y.'nin ailesi hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Çocuğun hayati sağlık işlemlerine engel olarak yaralanmasına sebebiyet verdikleri gerekçesiyle aile hakkında kamu davası açılması ve cezalandırılmaları talep edildi.

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        "ÇOCUĞUN SAĞLIK HAKKI İHLAL EDİLDİ"

        Suç duyurusunda, 'Yenidoğan Tarama Programı'nın bebeklerde bazı kalıtsal hastalıkların erken teşhis edilerek tedavi edilmesini amaçladığı, bu sayede hastalıklara bağlı ölüm ve hastalık risklerinin en aza indirildiği vurgulandı. 2 aylık Muhammed'in ebeveynlerinin bu tarama programını reddederek bebeğin gerekli sağlık kontrollerini yaptırmadığı belirtilerek, "Bu durum çocuğun sağlık hakkını ihlal etmekte ve tedavi edilebilir hastalıklar nedeniyle ciddi sağlık sorunlarına yol açabilecek bir risk oluşturmaktadır" denildi.

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