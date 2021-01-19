Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerEmlak
ABONE OL

Yenigün: Yurt dışında Türk iş gücü sayısını 100 binlere çıkarabiliriz

Türk Müteahhitler Birliği (TMB) Yönetim Kurulu Başkanı Mithat Yenigün, yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinin ülkeye sağladığı döviz girdisi kadar istihdama katkısıyla da ekonomiyi önemli ölçüde desteklediğini belirterek "Yapıcı adımlar atılması halinde yurt dışında yaklaşık 35 binlere gerilemiş olan Türk iş gücü sayısını, salgının ardından 100 binlere çıkarabileceğimizi ifade etmek istiyorum." dedi

Yenigün: Yurt dışında Türk iş gücü sayısını 100 binlere çıkarabiliriz
AA

TMB) Yönetim Kurulu Başkanı Mithat Yenigün, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla Birliğin merkezinde gerçekleştirilen "2020 Yılı Yurtdışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı"nın açılış konuşmasında, sektöre ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Birliğin bu ay kuruluşunun 69. yılını kutlayacağını belirten Yenigün, kendilerini müteahhitlik hizmetlerinin mutfağı olarak gördüklerini söyledi.

Yenigün, Türk müteahhitlik firmalarının geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yanı sıra faaliyet gösterilen riskli coğrafyalarda çok çeşitli zorluklarla mücadele ettiğine dikkati çekerek bu ay Somali'de bomba yüklü araçla gerçekleştirilen terör saldırısını anımsattı ve bu konuda verilen destekten dolayı teşekkür etti.

Salgın nedeniyle 2020'de belirlenen hedeflere ulaşılamadığını, bu yıl içinse tekrar 20 milyar dolarlık seviyeyi yakalama gayretinde olacaklarını ifade eden Yenigün, "Finansman temini konusunda somut gelişmeler olması halinde bu seviyeyi de aşabileceğimize inanıyoruz. Sonraki yıllara ilişkin orta vadeli hedefimiz ise yılda 50 milyar dolar tutarında yeni iş üstlenmek olacak." diye konuştu.

Son dönemde Avrupa’da da önemli ölçekte projeler üstlendiklerini, ABD, Kanada, Uzak Doğu ve Latin Amerika ülkelerini de potansiyel pazarlar olarak yakından izlediklerini aktaran Yenigün, salgınının yarattığı kriz ortamında sektör olarak tüm zorluklara rağmen yeni başarılara imza atmak için hazırlıklarını yaptıklarını dile getirdi.

Yenigün, hükümetin de desteğiyle geleneksel pazarlardaki sorunların çözümü için çabalarını sürdürdüklerini belirterek şöyle devam etti:

"Devletimizin desteğini her zaman yanımızda hissetmek, en büyük motivasyonumuzu oluşturuyor. Sektörün ilk ve en büyük üçüncü pazarı olan Libya’daki sorunlarımızın çözüm süreci halen devam etmektedir. Sayın Bakanımıza bu konudaki kıymetli destekleri için bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz. Güvenliğin tesisi, politik ve ekonomik istikrarın sağlanmasıyla müteahhitlerimiz, ülkede yarım kalmış projelerini artık tamamlamak arzusunda. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti yetkilileri de yeni projelerde de bizimle çalışmak istediklerini her fırsatta belirtmektedirler."

Körfez bölgesinde, özellikle Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde müteahhitlerin sorunlarının arttığını aktaran Yenigün, şunları kaydetti:

"Bu ülkelerde maruz kaldığımız haksız uygulamanın giderilmesi gerekiyor. Siyasetten etkilenen sektörümüzün maruz kaldığı sorunların giderilmesi için hükümetimizin desteğine ihtiyaç duyduğumuzu vurgulamakta yarar görüyorum. Suudi Arabistan'dan 2018'de 3 milyar dolarlık, 2019'da 500 milyon dolarlık, geçen yıl ise 20 milyon dolarlık iş aldık. Bu, tamamen siyasi olarak bize bakış açılarından kaynaklanıyor. Suudi Arabistan başta olmak üzere, Körfez ülkelerinde önümüzdeki yıl içerisinde toplam 100 milyar dolar tutarında projenin ihale edileceği yönünde yapılmış çalışmalar varken bizim siyaset dahil her türlü enstrümanı kullanmamız gerektiğini düşünüyorum."

Yenigün, lider konumdaki pazarları Rusya’nın, gelecek dönemde de yeni projelerle müteahhitlik hizmetlerine katkı vermeyi sürdürmesini beklediklerini, ayrıca Azerbaycan ile inşaat alanındaki mevcut iş birliğinin Dağlık Karabağ'daki yaraların sarılması sürecinde de gelişerek artacağına inandıklarını söyledi.

"İSTİHDAMA KATKI"

Yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinin ülkeye sağladığı döviz girdisi kadar istihdama katkısıyla da ekonomiyi önemli ölçüde desteklediğini ifade eden Yenigün, "Salgınla birlikte adeta duran turizm gelirleri dikkate alındığında, sektörümüzün hizmet ve mal ihracatıyla ekonomimize sağladığı katkının önemi daha açık olarak görülmektedir. Yapıcı adımlar atılması halinde yurt dışında yaklaşık 35 binlere gerilemiş olan Türk iş gücü sayısını, salgının ardından 100 binlere çıkarabileceğimizi ifade etmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

YURT İÇİNDE ELDE EDİLEN REFERANSLARA VURGU

Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TMMMB) Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Aker de Türk müteahhitlik sektörünü dünya pazarında yıllardır üst sıralarda görmenin gurur verici olduğunu vurguladı.

Aker, 2020 sonu itibarıyla 124 ülkede 2 bin 197 projede, planlamadan inşaat kontrolü ve işletmeye alma gibi çeşitli aşamalarda, her coğrafyada, her koşulda toplam 2,6 milyar dolar tutarında hizmet sağlamış olmaktan gurur duyduklarını söyledi. Birlik firmalarının ülkedeki birçok alandaki proje çeşitliği ve imkanları nedeniyle çok şanslı olduğunun altını çizen Aker, "Yurt içinde elde ettiğimiz bu referanslarla, yurt dışında teknik kalite safhasında yabancı menşeli çok büyük ABD ve Avrupa firmalarının önüne geçebiliyoruz ve bu bize de teknik puan yönünden çok büyük avantaj sağlıyor." dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bakan Pekcan: Müteahhitlik sektörümüz 128 farklı ülkede 10 bin 525 proje üstlenmiş bulunmakta
EMLAK'Müteahhitlik proje büyüklüğü 14 milyar doları aştı'
Geçen yıl 2,7 milyon adet gayrimenkul satıldı, 18,2 milyar liralık tapu harcı elde edildi
EMLAKGayrimenkulde tüm zamanların rekoru
En yüksek artış Şırnak'ta
EMLAKEn çok Şırnak'ta arttı
Son dakika! Değerli konut vergisine düzenleme - Haberler
EMLAKDeğerli konut vergisine düzenleme
Aralık 2020 dönemi konut satış istatistikleri açıklandı
EMLAKKonut satışları aralıkta yüzde 48 düştü
Konutta yıllık 1,5 milyon adetlik satışla tüm zamanların rekoru kırıldı
EMLAKKonutta 'düşük faizli kredi' rekoru
Tekfen Holding, Azerbaycan Merkez Bankası'nın yönetim binasını inşa edecek
EMLAKTekfen'den 218 milyon Euro'luk imza
Türkiye genelinde 0-4 yaş arası müstakil konutlarda satış fiyatı son bir yılda %67 arttı
EMLAKMüstakil konutta fiyatlar uçtu
Kasım ayı inşaat maliyet endeksi açıklandı
EMLAKİnşaat maliyet endeksi kasımda arttı
"2021'in ikinci yarısında iyileşme olacak"
EMLAK"2021'in ikinci yarısında iyileşme olacak"