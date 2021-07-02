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Haberler Sağlık
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Yenikapı Marmaray İstasyonu'nda Covid-19 aşı uygulanmasına başlandı

Yenikapı Marmaray İstasyonu'nda yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında aşılama noktası kuruldu

Yenikapı Marmaray İstasyonu'nda Covid-19 aşı uygulanmasına başlandı
Yenikapı Marmaray İstasyonu'nda Covid-19 aşı uygulanmasına başlandı
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AA

Sağlık Bakanlığı ve TCDD iş birliğiyle Yenikapı Marmaray İstasyonu'nda oluşturulan merkezde, randevu almadan Covid-19 aşı uygulamasına başlandı.

İstasyonda yapılan anonsta, Covid-19 aşı uygulama merkezi açıldığı ve vatandaşların da aşı olabilecekleri belirtildi.

İstasyon içerisinde oluşturulan odada aşı kayıt işleminin ardından vatandaşların aşıları yapıldı.

İlk doz aşısını vurulan 87 yaşındaki Mehmet İhsan Güneş, şimdiye kadar aşı randevusu alamadığını belirterek, "Bu anonsu duyunca 'bunu kaçırmayayım' dedim. Fırsat ayağımıza kadar gelmiş aşımızı olduk" ifadelerini kullandı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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