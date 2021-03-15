Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz'dan Danıştayın

AA

Yılmaz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, hükümetin, demokrasi ile göreve geldiğini, ancak şu an demokrasinin tüm kanallarını kapatma gayretinde olduğunu ileri sürdü.

Açılım sürecinde "bölücülerin" sunduğu önerilerin Türk milletine dayatılamayacağını belirten Yılmaz, "Açılım sürecinde 'Türk kelimesinden alınıyorlar', şeklinde getirdiğiniz gerekçelerin bugün hiçbir değeri kalmamıştır. Bugün açılım süreci diye bir şey yoktur. Demek ki siz kendiniz karşısınız buna. FETÖ bahanesiyle rejimi değiştirdiniz, PKK bahanesiyle, açılım bahanesiyle Türk milletinin bütün karakteristik özelliklerini erozyona uğratıyorsunuz." diye konuştu.

Yılmaz, ülke çocuklarına, 80 yılı aşmış bir değerin okutulmasının yasaklanmasının millilik değil, alt kimlikçilik olduğunu iddia ederek, şunları kaydetti:

"Sen benim andımı tanımıyor musun, sen kurumlardaki T.C. ibaresini indiriyor musun, ben de senin 4 parmağını tanımıyorum. Ben göreve geldiğimde o simge Türkiye'de kullanılamayacak. Böyle bir rezalet olamaz. Bir ülke kendi bindiği dalı kesemez. Siz bir ülkenin kökünü kazıyorsunuz. 'Türküm, doğruyum, çalışkanım' bu sözler de ırkçılık nerede? Geçmişimizin iyisiyle kötüsüyle farkındayız ama bu ülkenin kahramanlarını, bu ülkenin karakteristik özelliklerini erozyona uğratmak asla bir yurtseverlik olamaz. Türk milleti herkes içindir. Ne iktidar ne muhalefet tarafından Türk milletinin değerlerine bütüncül açıdan bakılmıyor."