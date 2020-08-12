Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz'dan, dış politika değerlendirmesi:

AA

Yılmaz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Doğu Akdeniz'de suların ısınmaya başladığını, özellikle Yunanistan'ın oldubittiler yaratarak mevcut dengeyi kendi lehine çevirmeye çabaladığını söyledi.

Bunun, ilerleyen günlerde son derece kritik gelişmelerin yaşanacağının işareti olduğunu belirten Yılmaz, sürecin Türkiye'nin lehine işletilmesinin, Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerin güvence altına alınabilmesinin önemini vurguladı.

Yunanistan'ın, Mısır ile deniz yetki alanlarının paylaşılmasına ilişkin münhasır ekonomik bölge anlaşması imzaladığını anımsatan Yılmaz, bu anlaşmanın, Türkiye'nin Libya ile yaptığı anlaşmaya ciddi bir darbe olduğunu kaydetti.

Yılmaz, "Yunanistan'ın Mısır ile yaptığı anlaşma uygulanırsa, Türkiye'nin Libya ile yaptığı anlaşma çöpe gider. Türkiye'nin acilen bir karar vermesi lazım. Doğu Akdeniz'de Yunanistan bizim için bir taraf değildir. Yunanistan Ege'de taraftır. Taraf olmayan bir ülke ile müzakereye oturmak Doğu Akdeniz'de deniz yetki alanlarından bir kısmını vermek anlamına gelmektedir. Dolayısıyla Türkiye'nin masaya oturmaması gerekmektedir." dedi.

Bölgede Lübnan, İsrail, Mısır'ın münhasır ekonomik bölge ilanını gerçekleştirdiğini ifade eden Yılmaz, Türkiye'nin elini çabuk tutmaması halinde Yunanistan'ın ikinci diplomatik hamleyle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile münhasır ekonomik bölgeyi ilan edeceğini öne sürdü.

Yılmaz, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin, hiç vakit kaybetmeden Doğu Akdeniz'de münhasır ekonomik bölgesini açıkça ilan etmesi, ilan ettiği bölgeyi de dünya kamuoyuna duyurması gerekiyor. Bu alanlara sahip olabilmesi için yetkilendirme yapması, sondaj çalışmalarına devam etmesi ve fiilen o bölgede olduğunu açıklaması gerekmektedir. Aksi takdirde Libya ile yapmış olduğumuz deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşması maalesef Yunanistan'ın Mısır ile yaptığı anlaşmayla çakışacak. Türkiye elini çabuk tutmazsa bu alanları kaybedecektir. Türkiye'nin Libya ile yaptığı anlaşmanın yaşayabilmesi için mutlaka münhasır ekonomik bölgesini ilan etmesi lazım. Doğu Akdeniz'in geleceği son derece önemlidir. Türkiye'nin elini çabuk tutması, hamaset dilinden uzak somut bir adım atması lazım. Buna dönük eleştirileri göğüsleyebilecek kapasitedeyiz. Türkiye bölgenin en büyük ülkesidir ve yarın küresel bir güç olacaktır. Türkiye'nin kendi deniz yetki alanlarını kullanamaması asla kabul edilemez. Bu tarihi bir sorumluluktur."