'Yenilmez Çocuklar'dan 23 Nisan'a özel performans 0:00 / 0:00

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Beyin tümörlü çocukların ve ailelerinin mücadeleleri ile ilgili toplumsal farkındalığı artırmak ve çocuklara moral desteği vermek amacıyla yaklaşık 2 ay önce bir proje başlatıldı.

Ankara Angora Lions Kulübü, BEYTÜMDER (Ahmetcan Beyin Tümörüyle Mücadele Derneği) ile işbirliği içinde, müziğe ilgi duyan beyin tümörlü çocuklar ve aileleriyle irtibat kurdu.

ÇOCUKLARA ÜCRETSİZ OLARAK MÜZİK ALETLERİ GÖNDERİLDİ

Çocuklara ücretsiz olarak, çalması çok basit olan kalimba ve ukulele gönderildi. Profesyonel müzik öğretmenleri tarafından, yine ücretsiz olarak, sanal ortamda müzik dersleri verildi.

Beyin tümörlü çocuklar, Yenilmez Çocuklar Korosu adı altında 23 Nisan'a özel olarak hazırlanan besteyi, kendilerine gönderilen müzik aletleriyle çaldılar.