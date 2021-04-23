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'Yenilmez Çocuklar'dan 23 Nisan'a özel performans

Ankara Angora Lions Kulübü, BEYTÜMDER (Ahmetcan Beyin Tümörüyle Mücadele Derneği) işbirliğiyle müziğe ilgi duyan beyin tümörlü çocuklar ve aileleriyle irtibat kurdu. Çocuklara ücretsiz olarak kalimba ve ukulele gönderilerek sanal ortamda müzik dersleri verildi. Çocuklar, 'Yenilmez Çocuklar Korosu' adı altında 23 Nisan'a özel olarak hazırlanan besteyi, kendilerine gönderilen müzik aletleriyle çaldı

'Yenilmez Çocuklar'dan 23 Nisan'a özel performans
'Yenilmez Çocuklar'dan 23 Nisan'a özel performans
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HABERTURK.COM

Beyin tümörlü çocukların ve ailelerinin mücadeleleri ile ilgili toplumsal farkındalığı artırmak ve çocuklara moral desteği vermek amacıyla yaklaşık 2 ay önce bir proje başlatıldı.

Ankara Angora Lions Kulübü, BEYTÜMDER (Ahmetcan Beyin Tümörüyle Mücadele Derneği) ile işbirliği içinde, müziğe ilgi duyan beyin tümörlü çocuklar ve aileleriyle irtibat kurdu.

ÇOCUKLARA ÜCRETSİZ OLARAK MÜZİK ALETLERİ GÖNDERİLDİ

Çocuklara ücretsiz olarak, çalması çok basit olan kalimba ve ukulele gönderildi. Profesyonel müzik öğretmenleri tarafından, yine ücretsiz olarak, sanal ortamda müzik dersleri verildi.

Beyin tümörlü çocuklar, Yenilmez Çocuklar Korosu adı altında 23 Nisan'a özel olarak hazırlanan besteyi, kendilerine gönderilen müzik aletleriyle çaldılar.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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