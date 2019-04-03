BTSO'dan yapılan açıklamaya göre, MNG Kargo ve Lima Lojistik firmalarının destekleriyle başta Avrupa olmak üzere Orta Doğu ve Asya ülkelerine ürünlerin doğrudan ulaşmasını sağlayacak hava kargo taşımacılığı ile Bursa, bu konuda bölgede önemli bir üs haline gelecek.

Haftanın 2 günü seferlerin yapılacağı havalimanında ilk sefer, ağırlıklı olarak tekstil ve otomotiv parçalarının taşındığı MNG Airlines uçağıyla Fransa aktarmalı olarak ABD'ye gerçekleştirildi.

İlk etapta aylık 300 ton yükün taşınmasının hedeflendiği proje kapsamında, yaş sebze meyve ürünlerinin de eklenmesiyle sefer sayısının haftada 3 güne çıkması bekleniyor.

"BİR İLKİ DAHA HAYATA GEÇİRDİK"

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, aktarmalı olarak ABD'ye gerçekleştirilen ilk uçuş öncesi düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin üretim üssü Bursa'yı hava kargo taşımacılığında da bir merkez haline getirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Yenişehir'den hava kargo seferlerinin başlatılmasının uzun süredir gündemlerindeki bir proje olduğunu aktaran Burkay, "Bir ilki daha hayata geçirdik. Yenişehir'den başlattığımız hava kargo taşımacılığı ile üyelerimizin lojistik maliyetlerini minimize ederken, Bursa iş dünyasının ihracatına katkı sağlayacak ve bölgemizi hava yolu kargo taşımacılığında önemli bir üs haline getireceğiz." ifadesini kullandı.

Bursa ve Güney Marmara bölgesinin başta otomotiv, tekstil ve yaş sebze-meyve sektörü olmak üzere ciddi bir yük potansiyeli olduğuna dikkati çeken Burkay, şunları kaydetti:

"Sanayi, turizm, tarım ve fuar kenti Bursa'nın lojistik hizmetlerini de kapasite ve kalite olarak artırıyoruz. Daha önce firmalar, ürünlerini İstanbul üzerinden yurt dışına ulaştırıyordu. Bu durum, hem maliyet hem de zaman kaybına yol açıyordu. MNG Kargo ile başladığımız projemizle artık firmalar, ürünlerini hedef pazarlara çok daha ucuz ve hızlı bir şekilde ulaştırabilecek. Lojistik şirketleri de yüklerini buraya getirecek. İlk etapta haftada iki uçuş gerçekleştireceğiz. İstanbul-İzmir otoyolu, Osmangazi Köprüsü, Avrasya Tüneli gibi projelerle ulaşım, önemli ölçüde rahatladı. Tüm bu yatırımlar, Yenişehir'i de tüm Marmara Bölgesi'nde hizmet verecek önemli bir konuma taşıdı. Hava kargo taşımacılığı da ihracatta firmalara rekabet gücü kazandıracak önemli bir adım oldu. Önümüzdeki süreçte hem kargo hem de yolcu taşımacılığında Yenişehir'in arzu ettiği yere geleceğine inanıyoruz."