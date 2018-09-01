Yenisey - Arsenal-Tula karşılaşma önü

Rusya Premier Lig heyecanı devam ediyor. Yenisey, 02 Eylül 2018 Pazar günü Arsenal-Tula takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 14:00. Maç öncesi Yenisey 4 puanla 12. sırada, Arsenal-Tula 4 puanla 10. sırada bulunuyor. Yenisey son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Arsenal-Tula, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 593 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Yenisey kazanırsa 2.10, beraberlik çıkarsa 2.70, Arsenal-Tula sahadan galip ayrılırsa 2.80 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.30, üst oranı 2.30. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.75, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Yenisey son hafta oynanan Arsenal-Tula maçında 1-0 yenildi.

Arsenal-Tula ise Yenisey karşılaşmasında 1-0 kazandı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Yenisey, 2 gol attı ve 3 gol yedi.

Arsenal-Tula, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Arsenal-Tula, deplasmanda 0 kez ağları sarsarken, 4 kez topu kendi kalesinde gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ