Yenisey - Lokomotiv Moscow maçı ne zaman?

Rusya Premier Lig maçında Yenisey ile Lokomotiv Moscow, 28 Ekim 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 14:00. Maç öncesi Yenisey 6 puanla 16. sırada, Lokomotiv Moscow 18 puanla 4. sırada bulunuyor. Ev sahibi Yenisey, son 1 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Lokomotiv Moscow, geride kalan 1 maçta 1 galibiyet, le sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 427 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Yenisey kazanırsa 3.30, beraberlik çıkarsa 2.80, Lokomotiv Moscow sahadan galip ayrılırsa 1.85 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.35, üst oranı 2.15. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.75, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Yenisey önceki hafta Lokomotiv Moscow mücadelesinde 0-2 yenildi.

Lokomotiv Moscow ise Yenisey maçında 0-2 kazandı.

Yenisey, evinde 1 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 5 gol atıp 8 gol yedi.

Lokomotiv Moscow, dış sahada 2 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Lokomotiv Moscow 6 kez gol sevinci yaşadı, 8 kez topu ağlarında gördü.

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