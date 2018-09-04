Yeovil Town - Exeter City maçı ne zaman?

Yeovil Town ve Exeter City, 04 Eylül 2018 Salı günü İngiltere EFL Trophy Güney Grup D maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 21:45. Ev sahibi Yeovil Town, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Exeter City son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 416. İddaa'da Yeovil Town kazanır 2.20, berabere biter 3.00, Exeter City kazanır 2.40 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.65. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Yeovil Town önceki hafta Lincoln City mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Exeter City, Colchester United karşılaşmaında 1-0 kazandı.

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