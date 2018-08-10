Yeovil Town - Mansfield Town maçı ne zaman?

İngiltere 2.Lig maçında Yeovil Town ile Mansfield Town, 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 17:00. Ev sahibi Yeovil Town, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Mansfield Town son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.
İddaa'da 355 kodlu maçı oynayanlar; Yeovil Town galibiyet oranı 3.10, beraberlik oranı 3.00, Mansfield Town galibiyet oranı 1.85. Alt oranı 1.60, üst oranı 1.75. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.
Yeovil Town son haftadaki Lincoln City müsabasında 1-1 berabere kaldı.
Mansfield Town ise Crawley Town karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.
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