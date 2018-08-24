Yeovil Town - Stevenage maçı rakamları

İngiltere 2.Lig heyecanı devam ediyor. Yeovil Town, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü Stevenage takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 17:00. Yeovil Town 5 puana sahip olarak 12. sırada yer alırken Stevenage 8 puanda ve 4. sırada. Ev sahibi Yeovil Town, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Stevenage, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 324 kodlu maçı oynayanlar; Yeovil Town galibiyet oranı 2.10, beraberlik oranı 3.10, Stevenage galibiyet oranı 2.50. Alt oranı 1.50, üst oranı 1.85. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Yeovil Town son hafta oynanan Notts County maçında 1-1 berabere kaldı.

Stevenage ise Coventry City karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Yeovil Town, 2 gol attı ve 2 gol yedi.

Stevenage, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Stevenage, deplasmanda 3 kez ağları sarsarken, 1 kez topu kendi kalesinde gördü.

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