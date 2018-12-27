Merkez Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi’nde dün kentte yaşanan sağanak yağıştan dolayı su baskınları yaşandı. Mahallede bazı okul ve iş yerlerini su basarken, sokaklar da su taşkınları oldu. DHA'nın haberine göre, bir vatandaşın cep telefonuyla kayda aldığı görüntülerde ise bölgedeki bir vatandaş sokağa çıkıp su birikintisinin içine girerek oltayla balık tutmaya çalıştı. Oltasını sağa ve sola fırlatan adamı vatandaşlar şaşkınlıkla izledi.

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