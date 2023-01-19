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Yer aynı, arkadaşlar aynı, tarih farklı!

Elazığ’ın Maden ilçesine bağlı Durmuştepe köyündeki 7 çocukluk arkadaşı, çocukken verdikleri pozun aynısını 18 yıl sonra yeniden tekrarladı

Yer aynı, arkadaşlar aynı, tarih farklı!
İHA

Elazığ'ın Maden ilçesine bağlı Durmuştepe köyünde yaşayan 7 arkadaş, yıllar önce çocukluk dönemlerini ölümsüzleştirmek için fotoğraf çektirdi.

İHA'nın haberine göre zamanla üniversite ve iş hayatıyla birlikte dağılmak zorunda kalan arkadaşlar, 18 yıl sonra yine bir araya geldi.

Çocukluk zamanlarında koşup, gülüp oyun oynadıkları yerleri gezen genç arkadaşlar, daha sonra çocukken verdikleri pozun aynısını tekrarlayıp paylaştı

O fotoğraf karesi görenlerin yüzünde tebessüm oluşturdu.

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