Yer aynı, arkadaşlar aynı, tarih farklı!

Elazığ'ın Maden ilçesine bağlı Durmuştepe köyünde yaşayan 7 arkadaş, yıllar önce çocukluk dönemlerini ölümsüzleştirmek için fotoğraf çektirdi.
İHA'nın haberine göre zamanla üniversite ve iş hayatıyla birlikte dağılmak zorunda kalan arkadaşlar, 18 yıl sonra yine bir araya geldi.
Çocukluk zamanlarında koşup, gülüp oyun oynadıkları yerleri gezen genç arkadaşlar, daha sonra çocukken verdikleri pozun aynısını tekrarlayıp paylaştı
O fotoğraf karesi görenlerin yüzünde tebessüm oluşturdu.
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