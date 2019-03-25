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Yer çekimine kafa tutan şaşırtıcı fotoğraflar

Giriş: 25.03.2019 - 15:43 | Güncelleme:  HABERTURK.COM

Yer çekimi kanununa meydan okuyan bu kareler internette hızla yayılıyor. İşte yer çekimiyle ilgili ezber bozacak o inanılmaz fotoğraflar...

  • 1Yer çekimine kafa tutan şaşırtıcı fotoğraflar
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    Düz duvarda bile koşabilen dağ keçisi yer çekimi nedir bilmiyor. 

     

  • 2Yer çekimine kafa tutan şaşırtıcı fotoğraflar
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    Araba çoktan hareket etmiş ama üzerindeki buz yolda kalakalmış. 

     

  • 3Yer çekimine kafa tutan şaşırtıcı fotoğraflar
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    Kırılan bardak halen devrilmemiş. 

     

  • 4Yer çekimine kafa tutan şaşırtıcı fotoğraflar
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    Ağaç gövdesi, buz tabakasından güç alıyor.

     

  • 5Yer çekimine kafa tutan şaşırtıcı fotoğraflar
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    -60 derece havada noodle daha yemeden donar tabii ki. 

  • 6Yer çekimine kafa tutan şaşırtıcı fotoğraflar
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    Üst üste yıkılmadan duran 10'a yakın piyano. 

  • 7Yer çekimine kafa tutan şaşırtıcı fotoğraflar
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    Paranın üzerinde durabilen su damlası. 

  • 8Yer çekimine kafa tutan şaşırtıcı fotoğraflar
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    Yolcu gemisindeki musluk suyu eğimden dolayı düz akmıyor. 

     

  • 9Yer çekimine kafa tutan şaşırtıcı fotoğraflar
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    1 Japon yeni o kadar hafif ki su yüzeyinde böyle kalabiliyor.

  • 10Yer çekimine kafa tutan şaşırtıcı fotoğraflar
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    İşte yer çekimine meydan okuyan diğer kareler....

  • 11Yer çekimine kafa tutan şaşırtıcı fotoğraflar
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  • 12Yer çekimine kafa tutan şaşırtıcı fotoğraflar
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  • 16Yer çekimine kafa tutan şaşırtıcı fotoğraflar
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  • 17Yer çekimine kafa tutan şaşırtıcı fotoğraflar
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  • 18Yer çekimine kafa tutan şaşırtıcı fotoğraflar
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  • 19Yer çekimine kafa tutan şaşırtıcı fotoğraflar
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  • 20Yer çekimine kafa tutan şaşırtıcı fotoğraflar
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  • 21Yer çekimine kafa tutan şaşırtıcı fotoğraflar
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  • 23Yer çekimine kafa tutan şaşırtıcı fotoğraflar
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  • 28Yer çekimine kafa tutan şaşırtıcı fotoğraflar
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  • 29Yer çekimine kafa tutan şaşırtıcı fotoğraflar
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  • 30Yer çekimine kafa tutan şaşırtıcı fotoğraflar
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  • 31Yer çekimine kafa tutan şaşırtıcı fotoğraflar
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  • 32Yer çekimine kafa tutan şaşırtıcı fotoğraflar
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  • 33Yer çekimine kafa tutan şaşırtıcı fotoğraflar
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  • 34Yer çekimine kafa tutan şaşırtıcı fotoğraflar
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  • 35Yer çekimine kafa tutan şaşırtıcı fotoğraflar
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  • 36Yer çekimine kafa tutan şaşırtıcı fotoğraflar
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  • 37Yer çekimine kafa tutan şaşırtıcı fotoğraflar
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  • 38Yer çekimine kafa tutan şaşırtıcı fotoğraflar
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  • 39Yer çekimine kafa tutan şaşırtıcı fotoğraflar
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  • 40Yer çekimine kafa tutan şaşırtıcı fotoğraflar
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  • 41Yer çekimine kafa tutan şaşırtıcı fotoğraflar
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