Demir doğrama işiyle uğraşan Osman Tekin'in Düzce'deki iş yerinden gelen silah sesini duyan esnaf, dükkana koştu. Tekin'in başından vurulduğunu gören vatandaşlar, 112 Acil ve polise haber verdi.

İNTİHAR MI YOKSA SALDIRI MI?

112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Osman Tekin, Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın intihar mı olduğu, yoksa bir saldırı mı olduğu konusunda araştırma başlattı.

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