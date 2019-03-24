Kaza, öğlen saatlerinde Menderes- Seferihisar yolunda meydana geldi. Menderes´ten Seferihisar yönüne giden 35 AEK 513 plakalı otomobilin sürücüsü Kubilay Usta, iddiaya göre hatalı sollama yaptı. DHA'nın haberine göre, Usta yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen Bergüzar Bilgin yönetimindeki 07 MZG 38 plakalı otomobile çarpıştı.



Kazanın şiddetiyle otomobiller hurduyu dönerken, araçlarda bulunan 8 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan Saime Er ve Fatma Er yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Diğer yaralıların tedavileri devam ederken, kaza sonrası yoldaki trafik bir süre tek şeritten verildi. Otomobillerin kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.