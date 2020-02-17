İHA

Rusya'nın Kuzey Kore ve Japon Denizi'ne sınırı bulunan Primorski bölgesinde geçtiğimiz yıl mart ayında bir araç Asya leoparına çarptı.

İHA'nın haberine göre yaralı leoparı bir avcı fark ederek yetkililere haber verdi. Hayati tehlikesi bulunan leopar ameliyat edilerek yeniden hayata döndürüldü.

Bölgedeki hayvanat bahçesinde tutulan leoparda geçtiğimiz günlerde veterinerler tarafından tümör tespit edildi. Bölgedeki hayvan klinikleri tümörü almak için yeterli donanıma sahip olmadığından, Asya leoparının Moskova'da ameliyat edilerek tümörün alınmasına karar verildi.

Yaralı halde bulunduktan sonra "Elbruz" ismi verilen leopar, Primorski bölgesinden kargo uçağıyla Moskova'ya getirildi. Uçaktan indirilen leoparı Moskova Hayvanat Bahçesi'nden yöneticiler ve veterinerler karşıladı.

Elbruz isimli leopar özel bir araçla hayvanat bahçesine taşınırken hayvanat bahçesi yetkilileri, leoparın ameliyata hazırlandığını, tüm koşulların sağlanmasının ardından leoparın ciddi bir ameliyat geçireceğini ve vücudunda bulunan tümörün alınacağını açıkladı.