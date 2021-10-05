İHA

Türkiye’nin biyolojik çeşitliliği içerisinde 171 memeli türünden biri olan Anadolu Yersincabı Sincapgiller (Sciuridae) familyasından Gelengiler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, 6. Bölge Müdürlüğü'nün Antalya, Isparta ve Burdur bölge sorumluluklarında yapılan koruma, tanıtım ve bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında, Isparta’daki doğal yaşam alanlarında drone ile görüntülendi.

İHA'nın haberine göre yuvalarına yakın bir bölgeye konulan droneyi fark eden aynı aileden 3 gelenginin şaşkın bakışları görüntülere yansıdı.

Yuvalarından zaman zaman çıkıp etrafı kolaçan eden sevimli hayvanlar, uzun bir süre droneyi inceledi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, 6. Bölge Müdürlüğü’nden edinilen bilgiye göre, Isparta il sınırları içerisinde yaşayan gelengiler için en büyük tehlikenin, yaşam alanları olan steplerin sürülmesi ve tarım alanı haline getirilmesi olduğu belirtildi.

Yine çiftçiler tarafından kullanılan pestisit-zehirli yemlerin de bu tür için başka bir tehlike olduğu aktarıldı.