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Survivor yeni bölümde Nisa sakatlanıyor... Survivor Nisa elenecek mi?

Survivor yeni bölüm fragmanına Nisa'nın düşerek acı içinde kıvrandığı anlar damga vurdu. Survivor'da sempatik tavırlarıyla dikkatleri üzerine çeken yarışmacısı Nisa Bölükbaşı'nın Sema ile yarıştığı sırada engelde takılarak yerde kaldığı anlar endişe yarattı. Görüntülerin ardından Survivor Nisa diskalifiye mi olacak? Sorusu gündeme geldi. İşte detaylar...

  • 01
    YERDE KALDI! Survivor Nisa elenecek mi, diskalifiye mi olacak? Survivor yeni bölümde Nisa sakatlanıyor...

    Survivor All Star heyecanı hız kesmeden yeni bölümleriyle yayınlanmaya devam ediyor. Nefes kesen kıyasıya mücadelelerin yaşandığı Yarışmacılar için belki de en önemli oyun bu akşam oynanacak. Bu akşam iletişim ödüllü dokunulmazlık oyunu olması sebebiyle yarışmacılar ellerinden gelenin en iyisini ortaya koymaya çalışacak. Fragmanda ise Gönüllüler takımından Nisa'nın Sema ile yarıştığı esnada yerde kaldığı anlar korkuttu. İşte detaylar...
  • 02
    YERDE KALDI! Survivor Nisa elenecek mi, diskalifiye mi olacak? Survivor yeni bölümde Nisa sakatlanıyor...

    SURVİVOR NİSA DİSKALİFİYE Mİ OLACAK? 

    Survivor'ın en çok konuşulan yarışmacılarından biri olan Nisa Bölükbaşı sempatik tavırlarının yanı sıra hırslı yapısıyla da tanınıyor. 23 Nisan Cumartesi akşamı ekranlara gelecek dokunulmazlık oyununda Survivor Nisa'nın yuvarlark bir engelden geçerken ayağının takıldığı ve bir anda çığlıklar içinde yerde kaldığı görüldü. Nisa Bölükbaşı'nın sakatlanmasının ardından yarışmacı arkadaşlarının yardıma koştuğu görülüyor.
  • 03
    YERDE KALDI! Survivor Nisa elenecek mi, diskalifiye mi olacak? Survivor yeni bölümde Nisa sakatlanıyor...

    SURVİVOR NİSA DİSKALİFİYE Mİ OLACAK, SAĞLIK DURUMU NASIL?

    Survivor Nisa'nın sağlık durumu hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor. Bu akşam yayınlanacak yeni bölümde Nisa'nın sağlık durumu ve yarışmadaki akıbeti belli olacak.
  • 04
    YERDE KALDI! Survivor Nisa elenecek mi, diskalifiye mi olacak? Survivor yeni bölümde Nisa sakatlanıyor...

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