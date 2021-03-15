DHA

Süper Lig'in 30´uncu haftasında Trabzonspor, deplasmanda konuk olduğu BB Erzurumspor´la 0-0'lık skorla berabere kaldı. Kentte yayınlanan yerel gazeteler sayfalarında, bordo mavili futbolcuların oyununu eleştirdi. Gazeteler ayrıca, Trabzonspor´un vasat futbol ortaya koyduğuna değinip, zirve hayallerinin de suya düştüğüne dikkat çekti.

Karadeniz Gazetesi "Dik oynamayı unuttuk", Taka Gazetesi "Ne oldu size, ne oldu böyle", Günebakış Gazetesi "Trabzon´un tadı yok", Kuzey Ekspres Gazetesi "Çöküş", Sonnokta Gazetesi de "Kasket düştü, kel göründü" başlıklarını haberlerinde kullandı.