Yerel basından Trabzonspor'a övgü

Süper Lig'in 13´ünci haftasında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 2-1'lik skorla yendi. Kentte yayınlanan yerel gazeteler, Karadeniz derbisini sayfalarında değerlendirdi, gelen galibiyetle bordo mavili taraftar ve camianın rahat nefes aldığına işaret etti.

Karadeniz Gazetesi, "Taraftar ve camia 29 yaşında oyuncuya övgü yağdırdı; Djaniny Yerim Senin", Taka Gazetesi, "Trabzonspor ve Çaykur Rizespor dostluk içinde kapıştı. Hakem iki tarafa da penaltı verdi. Trabzonspor'a 3 puanı Djaniny getirdi; Trabzon'u Ayakta Tuttu", Günebakış Gazetesi "Kupaya şok şekilde veda eden bordo mavililer, komşusu Rizespor'u devirerek kendine geldi; Trabzon'a Rize Morali", Kuzey Ekspres Gazetesi, "Trabzonspor, Çaykur Rizespor'u yenip kötü gidişata son verdi, rahat bir nefes aldı; Sert Fırtınaya Atmaca Direnemedi" başlıklarını kullandı.