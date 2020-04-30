Yerel gazetenin ofisini kurşunladıkları iddiasıyla 6 kişi yakalandı - KOCAELİ

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, İzmit ilçesi Cedit Mahallesi'ndeki bir yerel gazete ofisinin kurşunlandığı bilgisi üzerine harekete geçti.Yürütülen çalışma sonucu ekipler, İstanbul ve Kocaeli'de düzenledikleri operasyonla 6 kişiyi yakaladı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
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