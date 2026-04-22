        Adana ATÜ Rektörü Prof. Dr. Sözen ve senato üyeleri koltuklarını çocuklara bıraktı

        Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ) Rektörü Prof. Dr. Adnan Sözen ve senato üyeleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında koltuklarını çocuklara devretti.

        Giriş: 22.04.2026 - 15:24 Güncelleme:
        Senato Toplantı Salonu'nda düzenlen programda, Evliya Çelebi Ortaokulu ile Çarkıpare Şehit Ertan Tokuş ilkokul ve Ortaokulu öğrencileri, Rektör Sözen ve senato üyelerinin koltuklarına oturdu.

        Geleceğin teminatı çocukları üniversitede ağırlamaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Sözen, şöyle konuştu:

        "Biz de geleceği inşa eden mühendislerini, sosyal alandaki bölümlerimizle de geleceğin idarecilerini yetiştiriyoruz. Türkiye'nin bilim adamlarına ihtiyacı var. İnşallah büyüdüğünüzde üniversitemizde okuyacaksınız buranın temel taşları sizler olacaksınız. Bugün koltuklarımızı size devrediyoruz ama bunu gelecekte gerçekte de yaşatmanızı bekliyoruz. İnşallah bizim yerimize sizler geçerek bir gün de siz öğrencileri kabul eder, ülkemize katma değer sağlayan kişileri yetiştirirsiniz."

        Sözen, kendisinin de ilkokuldayken makam koltuğuna oturduğunu ve o günü unutamadığını belirtti.


        Sözen'in koltuğunu temsili olarak devrettiği Çarkıpare Şehit Ertan Tokuş Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisi Aybeniz Ersoy da ATÜ'nün teknoloji, kültürel, sosyal ve sanat alanında adından söz ettirdiğini dile getirdi.


        Daha yeşil bir kampüs, bisiklet yolları ve doğayla iç içe yaşam alanları hedeflediğini ifade eden Ersoy, "Yeni spor tesisleri ve büyük bir kongre merkeziyle üniversitemizin hem spor hem de kültür alanında daha da gelişmesini hayal ediyoruz. Çevreci bir raylı sistem, kreş ve okulların yerleşkeye değer katacağı inanıyoruz." dedi.

        Ersoy, kendilerine bu imkanı sağlayan Rektör Sözen ve senato üyelerine teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından Ersoy, senato üyelerinin koltuklarını devrettiği öğrencilerin taleplerini dinledi, sorularını cevapladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Rutte ile bir araya geldi
        TCMB faiz kararını açıkladı
        "Enflasyonla mücadelede duralım' yaklaşımı miyopik"
        Trump ateşkesi neden uzattı?
        WSJ iddia etti: Trump Durum Odası'ndan uzaklaştırıldı
        FT: İran bağlantılı tankerler, ABD ablukasını aştı
        15 yaşındaki Alperen'i yumrukla öldürdü! Ödül gibi ceza!
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        ABD'den öğrencilere vize uyarısı
        Kara borsa bilet iddiasında 15 gözaltı
        'Özel gereksinimli' çocuğa markette darp!
        İbrahim Tatlıses taburcu oldu
        Koç Topluluğu 100 yaşında
        Bakan Gürlek'in açıklaması umut oldu! Katilin izi Çağla'nın tırnağındaki DNA'da!
        Kiracı mı karşılar ev sahibi mi?
        Aslan derbi öncesi kupa mesaisinde!
        Neden sadece Türkler çift demlik kullanıyor?
        "Fenerbahçe'nin ruhunu almışlar!"
        Binden fazla sanatçıdan Eurovision'u boykot çağrısı
        Beşiktaş'ın kupada konuğu Alanyaspor!
        Üniversite senatosu 1 günlüğüne çocukların oldu
        Adana'da tartıştığı genci öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanm...
        Kozan'da ıslah edilen mera alanı dualarla açıldı, sürüler alanda otlamaya b...
        Adana'da, TÜİK'in 100. yılı kapsamında etkinlikler düzenlendi
        Motosikletlinin yolunu kesip tehditler savurdu
        ADASO'da yeni Yerli Malı Tebliği tanıtıldı
