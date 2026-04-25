Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Adana Demirspor-Ümraniyespor maçının ardından

        Adana Demirspor-Ümraniyespor maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında konuk ettiği Eminevim Ümraniyespor'a 3-1 yenilen Adana Demirspor'da teknik direktör Kubilayhan Yücel, sergiledikleri performanstan memnun olduğunu belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2026 - 18:54 Güncelleme:
        Adana Demirspor-Ümraniyespor maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında konuk ettiği Eminevim Ümraniyespor'a 3-1 yenilen Adana Demirspor'da teknik direktör Kubilayhan Yücel, sergiledikleri performanstan memnun olduğunu belirtti.

        Yeni Adana Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Yücel, oyuna iyi başladıklarını söyledi.


        Oyuncularının iyi bir maç çıkardığını aktaran Yücel, "İkinci yarıda kırmızı kart görmemiz nedeniyle on kişi kaldık. On kişi kalınca biraz bocaladık ve uzatma dakikalarında da yediğimiz iki gol, bizi maalesef bugün de puansız bir konuma getirdi. Oyuncularımıza teşekkür ediyorum, centilmence mücadele ettiler. Oynanan oyundan memnunum. İç sahadaki son maçımızdı. Bu vesileyle taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.





        - Ümraniyespor cephesi

        Eminevim Ümraniyespor Teknik Direktörü Levent Açıkgöz ise maçta sezon içerisinde forma şansı bulamayan oyunculara şans verdiğini dile getirdi.

        Oyuncularını tebrik eden Açıkgöz, şöyle konuştu:

        "Sezon başından bu yana süre almamalarına ya da az süre almalarına rağmen oyun düzenine sadık kalıp doksan dakika boyunca giren çıkan herkes oyun düzenimizin içinde mücadele etti. Sonuçta da galip geldiler. Onlar adına ve ekibimiz adına hepimiz gayet mutlu olduk. Keçiörengücü müsabakasında da güzel bir maç çıkarıp ligi güzel bir noktada bitirmek istiyoruz. Adana Demirspor'daki oyuncuları da tebrik ediyorum. Çok sıkıntılı süreçler geçirdiler. İnşallah onlar da önümüzdeki sene bu sıkıntılı süreçten kurtulup tekrar Adana'yı hak ettiği yere taşır."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

