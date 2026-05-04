Adana ESOB başkanlığına yeniden Niyazi Göger seçildi

Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Niyazi Göger yeniden göreve seçildi. Yüreğir Kültür Merkezi'nde yapılan Genel Kurulu Toplantısı'nda, Niyazi Göger, Seval Kalo Genç ve Mehmet Güveloğlu başkanlık için yarıştı. Seçimde 338 oy alan mevcut başkan Göger, yeniden göreve seçildi

