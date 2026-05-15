Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Adana Hayvanları Koruma Kurul Toplantısı yapıldı

        Adana Hayvanları Koruma Kurul Toplantısı yapıldı

        Adana Hayvanları Koruma Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2026 - 17:43 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana Hayvanları Koruma Kurul Toplantısı yapıldı

        Adana Hayvanları Koruma Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

        Vali Mustafa Yavuz başkanlığında Valilik Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, Vali Yardımcısı Hasan Balcı, Doğa Koruma ve Millî Parklar 7. Bölge Müdürü Abdullah Alioğlu, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları ile diğer ilgililer katıldı.


        Yavuz, toplantıda, sokak ve mahallelerde vatandaşların can güvenliğinin sağlanması ve sokakta yaşayan sahipsiz hayvanların toplanarak barınaklara ve doğal yaşam alanlarına alınması ile ilgili yapılan çalışmaları değerlendirmek üzere bir araya geldiklerini belirtti.

        Bu meseleye tek taraflı bakmalarının mümkün olmadığını ifade eden Yavuz, "Vatandaşlarımızın sokaklarda, parklarda ve ortak yaşam alanlarında huzur ve güven içerisinde yaşamlarının teminini sağlamak öncelikli konumuzdur. Diğer tarafta ise sokak hayvanlarının uygun şartlarda yaşayacağı barınak ve doğal yaşam alanlarına alınması ve kısırlaştırmanın yapılması gerekmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kırsalda çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara ait kimliklendirilmemiş evcil köpeklerin veri tabanına işleneceğini belirten Yavuz, sahipsiz köpeklerin ise ilçe belediyelerinin toplama ekiplerince koruma altına alınacağını kaydetti.

        Yavuz, toplama aracı ve personeli eksik olan belediyelerin bu faaliyetlerin herhangi bir aksaklığa uğramaması adına eksik araçlarını ve personellerini hizmet alımı veya kiralama yoluyla temin edeceğini dile getirdi.


        İlçelerde yapımı devam eden bakımevi ve doğal yaşam alanlarının oluşturulan komisyonlarca her hafta düzenli olarak denetleneceğini vurgulayan Yavuz, tespit edilen eksikliklerin ivedilikle giderileceğini belirtti.

        Tüm kurumların işbirliği, vatandaşların duyarlılığı ve belediyelerin hızlı şekilde sahipsiz hayvanları toplayarak barınaklara almasıyla sürecin hızla tamamlanacağı ifade eden Yavuz, sahipsiz sokak hayvanları konusunu il gündeminden en kısa sürede çıkarılmasını hedeflediklerini kaydetti.

        Yavuz, konunun yakından takip edileceğini, görevini yapmayan kurum ve kuruluş ile görevliler hakkında yasal işlem yapılacağını bildirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkistan'da konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkistan'da konuştu
        CANLI | Galatasaray 26. şampiyonluğunu kutluyor
        CANLI | Galatasaray 26. şampiyonluğunu kutluyor
        Bakan Şimşek: Yeni vergi planı yok
        Bakan Şimşek: Yeni vergi planı yok
        Yoğun bakıma alındı
        Yoğun bakıma alındı
        Öğrenci servisi devrildi! Can kayıpları ve yaralılar var!
        Öğrenci servisi devrildi! Can kayıpları ve yaralılar var!
        Yabancı geri döndü, açık kapandı
        Yabancı geri döndü, açık kapandı
        15 yaşındaki çocuğun öldüğü bıçaklı kavga kamerada
        15 yaşındaki çocuğun öldüğü bıçaklı kavga kamerada
        Trump: İran nükleer programını 20 yıl boyunca askıya almalı
        Trump: İran nükleer programını 20 yıl boyunca askıya almalı
        İran: Amerikalılara hiç güvenmiyoruz
        İran: Amerikalılara hiç güvenmiyoruz
        Abdulbaki 16 yaşındaydı... 4. çocuk katil vakası!
        Abdulbaki 16 yaşındaydı... 4. çocuk katil vakası!
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        Ülkesinin ilk milyarder sporcusu oldu
        Ülkesinin ilk milyarder sporcusu oldu
        Kurban parasını çıkarmak için gelmişti, alacak meselesinde öldürüldü
        Kurban parasını çıkarmak için gelmişti, alacak meselesinde öldürüldü
        CIA'den Küba'ya sürpriz ziyaret
        CIA'den Küba'ya sürpriz ziyaret
        Kongre iptal davası, Ankara ile birleştirilebilir
        Kongre iptal davası, Ankara ile birleştirilebilir
        Yalım'dan ek ifade talebi
        Yalım'dan ek ifade talebi
        Özel, iddialara yanıt verdi
        Özel, iddialara yanıt verdi
        En iyi Türk yemekleri sıralandı! Listenin birincisi şaşırttı
        En iyi Türk yemekleri sıralandı! Listenin birincisi şaşırttı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Pensura 2026 raporunda neler var?
        Pensura 2026 raporunda neler var?

        Benzer Haberler

        Adana'daki Mimar Sinan ve Merkez Park amfilerinde 37 etkinlik düzenlenecek
        Adana'daki Mimar Sinan ve Merkez Park amfilerinde 37 etkinlik düzenlenecek
        Kontrolden çıkan tır sulama kanalına düştü
        Kontrolden çıkan tır sulama kanalına düştü
        Adana'da sağanak; yollar göle döndü
        Adana'da sağanak; yollar göle döndü
        Adana ve Mersin'in ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bay...
        Adana ve Mersin'in ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bay...
        Şehit Uzman Çavuş Eren Kızıldağ'ın adı Adana'da okulda yaşatılacak
        Şehit Uzman Çavuş Eren Kızıldağ'ın adı Adana'da okulda yaşatılacak
        Adana'da Mayıs ortasında şiddetli yağış etkili oldu
        Adana'da Mayıs ortasında şiddetli yağış etkili oldu