Adana İl Sağlık Müdürü Halil Nacar'dan Engelliler Haftası mesajı

Adana İl Sağlık Müdürü Halil Nacar, Engelliler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.



Nacar, mesajında, engelleri aşmanın en güçlü yolunun empatiyi büyütmek, gönüllere dokunmak ve hayatı birlikte kolaylaştırmak olduğunu belirtti.



Engelliler Haftası'nda farkındalık oluşturulması gerektiğini kaydeden Nacar, "Hafta vesilesiyle özel gereksinimli vatandaşlarımızın hayatın her alanında daha güçlü, görünür ve erişilebilir bir yaşam sürmesi için hep birlikte çalışmaya devam ediyoruz. Sevgiyle kolaylaşan, dayanışmayla güçlenen engelsiz yarınlar, ortak sorumluluğumuz ve vicdanımızdır." ifadelerini kullandı.

