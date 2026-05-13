Adana merkezli dolandırıcılık operasyonunda 22 zanlı tutuklandı

Adana merkezli 10 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 28 şüpheliden 22'si tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, telefonla ulaştıkları 4'ü yabancı uyruklu 14 kişiye kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp, korku ve paniğe sevk ederek yaklaşık 14 milyon lira dolandıran bir şebekeye yönelik teknik ve fiziki takip başlattı.



Ekipler, yaptıkları çalışmayla 28 şüphelinin kimliğini ve adresini tespit etti.



Adana merkezli İzmir, Mersin, Kırklareli, Tekirdağ, Ankara, İstanbul, Şanlıurfa, Gaziantep ve Osmaniye'de belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda zanlılar yakalandı.



Polis ekipleri, operasyon kapsamında 25 kişinin de dolandırılmasını önledi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 22'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Suçtan elde edildiği değerlendirilen 1 arsa ile yaklaşık 20 milyon lira bakiyeli 23 kripto varlık hesabına da el konuldu.



Bu arada, zanlıların buluşmaları, dolandırdıkları kişilerin adreslerine gidişi ve bir lokantada yemek yemesi güvenlik kameralarınca kaydedildi.

