        Adana merkezli operasyonda 13 bin 633 litre kaçak alkol ele geçirildi

        Adana merkezli operasyonda 13 bin 633 litre kaçak alkol ele geçirildi

        Adana ve Konya'da düzenlenen operasyonda 13 bin 633 litre kaçak alkol ele geçirildi, gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2026 - 14:07 Güncelleme:
        Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak alkol imalatı ve satışının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

        Ekiplerin 8 aylık araştırması sonucu, Adana ve Konya'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Adreslerde 13 bin 633 litre kaçak alkol bulan ekipler, 7 zanlıyı gözaltına aldı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

