        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Adana merkezli operasyonda uyuşturucu kullanımını özendirdiği iddiasıyla 16 zanlı tutuklandı

        Adana merkezli 25 ilde gerçekleştirilen operasyonda, sosyal medya aracılığıyla uyuşturucu kullanımını özendirdiği gerekçesiyle gözaltına alınan 45 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2026 - 16:51 Güncelleme:
        Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca 7 Mart'ta başlatılan soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden vatandaşları uyuşturucu kullanımına özendirenlere yönelik çalışmalarını sürdürdü.

        Ekipler, yaptıkları araştırmanın ardından 20 Nisan'da Adana merkezli 25 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 53 zanlıdan 45'i yakalandı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 16'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 24'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 29'u serbest bırakıldı.

        Ekipler, adreslerinde bulunamayan 8 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Soruşturma kapsamında elde edilen deliller doğrultusunda adli işlemlerin yanı sıra sahadaki operasyonların sürdürüldüğü, sanal ortamda uyuşturucuyu özendirme ve bunun ticaretine karşı mücadelenin de kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

