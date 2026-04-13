        Adana merkezli suç örgütü operasyonunda yakalanan 287 şüpheli adliyede

        Adana merkezli 8 ilde "Bayğaralar" organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 287 zanlı adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2026 - 20:51 Güncelleme:
        Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 13 Nisan'da Adana merkezli İzmir, Mersin, Konya, Antalya, İstanbul, Şanlıurfa ve Tekirdağ'daki operasyonda yakalanan 287 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

        Çevik kuvvet polisleri eşliğinde otobüslere bindirilen şüpheliler, güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

        - Operasyon

        Elebaşılığını Yunanistan'da tutuklu bulunan Ramazan Bayğara'nın yaptığı "Bayğaralar" organize suç örgütüne yönelik Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince 31 Ekim 2025'te planlı çalışma başlatılmıştı.

        Bu kapsamda ekipler, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "kasten yaralama", "uyuşturucu ticareti yapma", "mala zarar verme", "6136 sayılı Kanun'a muhalefet" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarına karıştığı tespit edilen 299 şüphelinin yakalanması 13 Nisan'da Adana merkezli 8 ilde operasyon düzenlemişti.

        Ekiplerce 287 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda el bombası, 4 AK-47 otomatik silah, 2 otomatik tabanca, 16 tabanca, 2 av tüfeği, 25 şarjör ve 1128 fişek ele geçirilmiş, ayrıca 39 bin 733 uyuşturucu hap, 72,5 gram esrar, 45 bin avro ve 33 bin 735 liraya el konulmuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

