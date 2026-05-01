Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.



Adana'da Cevat Yurdakul Caddesi'nde toplanan bazı sendikaların ve sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ile vatandaşlar, Uğur Mumcu Meydanı'na kadar yürüdü.



Bayrak, flama ve döviz taşıyan katılımcılar, slogan atarak Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.



DİSK Genel-İş Adana 1 No'lu Şube Başkanı Ersoy Kalik, meydanda düzenlenen programda konuşma yaptı.



Alandaki konuşmaların ardından işçiler halay çekti.



- Mersin



Yenişehir ilçesindeki Millet Bahçesi'nin yanında toplanan çeşitli sendikaların üyeleri, Cumhuriyet Alanı'na yürüdü.



Katılımcılar bayraklar ve dövizler taşıyıp slogan attı, yürüyüş sırasında polis ekiplerince güvenlik önlemi alındı.



İşçilerin ve diğer katılımcıların halay çektiği etkinlikte, günün anlamına ilişkin konuşma yapıldı.



Müzisyen Ali Altay'ın konser verdiği etkinliğe, bazı milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ile siyasi parti temsilcileri de katıldı.



- Hatay



Hatay'ın Defne ilçesi Sümerler Caddesi'nde toplananlar, ellerinde döviz ve pankartlarla slogan atarak Şükrü Güçlü Bulvarı'na kadar yürüdü.



Grup burada 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.



DİSK Hatay Şube Başkanı Mehmet Emin Doğruel, 1 Mayıs'ın, emeğin, sınıf bilincinin ve kolektif mücadelenin simgesi olduğunu söyledi.



1 Mayıs'ın işçi ve emekçilerin bayramı olduğunu belirten Doğruel, "1 Mayıs, emeğiyle yaşayanların, alın teriyle bu ülkeyi ayakta tutanların, üretenlerin, hayatı var edenlerin ve geleceği kuranların günüdür." dedi.



- Osmaniye



Osmaniye'de de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bazı sendikaların ve sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar belediye hizmet binası önünde toplandı.



Grup, ellerinde pankartlarla slogan atarak Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bulunan pazar alanına kadar yürüdü.



Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı alana alınan grup, sloganlar attı, çalan şarkılara eşlik etti.



Programda, günün anlamına yönelik konuşmalar yapıldı.



Kadirli ilçesinde de Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar, bir araya geldiği işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

