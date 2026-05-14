        Adana Şehir Hastanesi KBRN ekibi olası tehditlere karşı her an göreve hazır tutuluyor

        Adana Şehir Hastanesi KBRN ekibi olası tehditlere karşı her an göreve hazır tutuluyor

        YAKUP SAĞLAM - Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) ekibi, olası tehditlere karşı düzenlenen tatbikatlarla her an göreve hazır tutuluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2026 - 11:05 Güncelleme:
        Hastane Afet ve Acil Durum Planı kapsamında 7 yıl önce acil serviste görev yapan doktor ve hemşirelerden oluşan 90 kişilik KBRN ekibi kuruldu.

        Ekip "sıfır hata" parolasıyla olası Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) tehditlerine karşı müdahale kapasitesini artırmak amacıyla periyodik eğitimler ve uygulamalı tatbikatlar gerçekleştiriyor.

        Tatbikatlarda, olası bir kimyasal veya biyolojik olayda hasta kabulü, izolasyon, dekontaminasyon ve müdahale süreçleri senaryolar üzerinden uygulanıyor.

        Özel koruyucu kıyafet ve ekipmanlarıyla tatbikat gerçekleştiren KBRN ekibi, olası tehditlere karşı her an göreve hazır tutuluyor.

        - KBRN ekibi 7 gün 24 saat göreve hazır

        Hastanenin Müdür Yardımcısı Mehmet Berçin, AA muhabirine, tatbikatlarla olası acil durumlara karşı koordinasyonun güçlendirildiğini söyledi.

        KBRN ekibinin 7 gün 24 saat esasına göre görev yaptığını anlatan Berçin, "Acil servisimizde hem yetişkin hem de çocuk hemşirelerinden oluşan 90 kişilik bir ekibimiz yıl içerisinde sürekli olarak eğitimler ve tatbikatlar yaparak dinamik bir şekilde bu tür vakalara karşı hazır beklemektedir." dedi.

        Berçin, ekstrem durumlara karşı dünya standartlarında bir altyapıya sahip olduklarını ifade etti.

        KBRN ünitesinin hastanenin ana girişinden ve vatandaş akışından uzak bir noktada yer aldığını belirten Berçin, şöyle devam etti:

        "Öncelikle bu tür vakalar ilk olarak 112 Acil Servis'e düştükten sonra hastanemize ihbar gelmektedir. Bu konuda o anki nöbetçi ekibimiz bilgilendirilerek hazırlıklar yapılmaktadır. Gelen yaralı vatandaşlar dekontaminasyon alanına alınmaktadır. O alanda bulaş olan kimyasal ya da radyolojik madde ne varsa yıkama işlemi yapılarak hastalarımız KBRN ünitesinin içinde izole alana alınarak tedavilerine devam edilmektedir."

        - "KBRN ekibi olarak her daim şehrimiz için görevdeyiz"

        Hemşirelerden Ebru Karamanlı da 2 yıldır KBRN ekibinde görev yaptığını dile getirdi.

        Hassas bir alanda görev yaptığını belirten Karamanlı, "Tatbikatlarımız gerçeği aratmamaktadır. Adana Şehir Hastanesi KBRN ekibi olarak her daim şehrimiz için görevdeyiz. Her türlü patlama, doğal afet ile biyolojik ve kimyasal durumlarda ekip olarak görevimizin başındayız." diye konuştu.

        Hemşire Selim Nehir de tatbikatlarla zor ve hassasiyet gerektiren görevlerine hazır hale geldiklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
        Tepebaşı Belediyesine operasyon: 20 gözaltı
        Galatasaray'dan Lemina'ya yeni sözleşme!
        Konut satışında artış
        Trump ve Xi görüşmesi sona erdi
        WP gizli rapora ulaştı: İran Savaşı sürerken Çin avantaj elde etti
        Osman 14 yıl önce 16 yaşında kayboldu! Anne ve komşu tutuklandı!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        Cannes'da boy gösterdiler
        "Kardeşimin katilini ortaya çıkarana 100 bin dolar ödül!"
        Havacılık tarihine geçen en sıra dışı uçak kazaları
        "Dedem tarafından tehdit edildim"
        Fed'de Powell dönemi sona eriyor: Pandemi, enflasyon ve Beyaz Saray baskısıyla geçen 8 yıl
        "Bunların konuşulması ayıp"
        1200 metrelik bu dev köprüde araba kullanmak yasak
        Gözler NBC'yi arıyor
        Çağla Tuğaltay cinayetinde yeni gelişme!
        Kırmızı halıda rol çaldı
        Huzurevindeki ölüme 6 taksitle para cezası
