Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Adana ve çevre illerde Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

        Adana ve çevre illerde Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2026 - 12:50 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana ve çevre illerde Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Adana'da Atatürk Parkı'nda yapılan törende Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Daha sonra sporcu, öğrenci ve vatandaşların da yer aldığı kortej, Uğur Mumcu Meydanı'na yürüdü.

        Buradaki programda konuşan Loğoğlu, "19 Mayıs, tarih sahnesinde milletimizin bir kez daha şaha kalkışının başlangıç günüdür." dedi.

        Öğrencilerin şiir okuduğu programda sporcular ve halk oyunları ekipleri gösteri sundu, çeşitli yarışmalarda dereceye giren gençlere ödül verildi.

        Törene, Vali Mustafa Yavuz, 6. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Yasin Kalın, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Güngör Geçer ve bazı milletvekilleri de katıldı.

        - Mersin

        Mersin'de İl Gençlik ve Spor Müdürü Göksun Öz'ün Cumhuriyet Alanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunduğu törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Öz'ün günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptığı etkinlikte, öğrenciler şiir okudu, çeşitli gösteriler sergiledi.

        Programa, Vali Atilla Toros, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Soner Kazankaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, protokol üyeleri, gaziler, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

        Silifke ilçesinde de "Gençlik Yürüyüşü" düzenlendi. Silifke Atlı Spor Kulübü üyelerinin de katıldığı yürüyüşün ardından Anıt Meydanı'nda yapılan törende, İstiklal Marşı okundu, saygı duruşunda bulunuldu.

        - Hatay

        Hatay'da da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Cumhuriyet Alanı'ndaki törenle kutlandı.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek'in buradaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından Hatay Merkez Spor Salonu'nda devam eden programda, sporcular ve halk oyunları ekipleri gösteri sundu.

        Vali Mustafa Masatlı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ali Mete ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.

        - Osmaniye

        Osmaniye'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün atletizm pistinde tören düzenlendi.

        Törene Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, Garnizon Komutanı ve 12. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Erkan Günal, Belediye Başkanı İbrahim Çenet, siyasi partilerin temsilcileri, askeri ve mülki erkan, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        Törende konuşan Vali Serdengeçti, 19 Mayıs'ın, Türk milletinin bağımsızlık ateşini yaktığı, ülkenin kaderini yeniden yazdığı şahlanış olduğunu vurguladı.

        Konuşmaların ardından farklı branşlardaki sporcular gösteri sundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı
        Türk Gençliği Büyük Kurultayı'nda açıklamalar
        Türk Gençliği Büyük Kurultayı'nda açıklamalar
        "Mücadele kararlılıkla sürecek"
        "Mücadele kararlılıkla sürecek"
        "Yasa dışı bahis aileyi ve gençleri olumsuz etkiliyor"
        "Yasa dışı bahis aileyi ve gençleri olumsuz etkiliyor"
        Mersin'de 6 kişiyi öldüren firari katil hayatına son verdi!
        Mersin'de 6 kişiyi öldüren firari katil hayatına son verdi!
        Rötarlı ayrılık!
        Rötarlı ayrılık!
        AI bulut için 25 milyar dolar yatırım
        AI bulut için 25 milyar dolar yatırım
        Guardiola gidiyor, Maresca geliyor!
        Guardiola gidiyor, Maresca geliyor!
        107 yıl önce atılan ilk adım... 88 yıllık coşku!
        107 yıl önce atılan ilk adım... 88 yıllık coşku!
        Ünlülerden 19 Mayıs paylaşımları
        Ünlülerden 19 Mayıs paylaşımları
        Tarihi dayanışmanın ortak vizyonu
        Tarihi dayanışmanın ortak vizyonu
        Spor camiasından 19 Mayıs mesajları!
        Spor camiasından 19 Mayıs mesajları!
        Siyasilerden ve kabine üyelerinden mesajlar
        Siyasilerden ve kabine üyelerinden mesajlar
        Brandt için gözler TFF'de!
        Brandt için gözler TFF'de!
        Tükenmişliğin yeni adı: Bed Rotting!
        Tükenmişliğin yeni adı: Bed Rotting!
        Konuşması kesintiye uğratıldı
        Konuşması kesintiye uğratıldı
        Samuray kılıçlı genç kız etkisiz hale getirildi!
        Samuray kılıçlı genç kız etkisiz hale getirildi!
        Evde çıkan yangın sonrası 5 çocuk ortadan kayboldu
        Evde çıkan yangın sonrası 5 çocuk ortadan kayboldu
        "Bu acıyı yaşarken yalnız hissettim"
        "Bu acıyı yaşarken yalnız hissettim"
        Şantiyede bir kadına ait yanmış cansız beden bulundu!
        Şantiyede bir kadına ait yanmış cansız beden bulundu!

        Benzer Haberler

        Adana'da 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı
        Adana'da 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı
        Ormanın korunması için mobil kontrol başlatıldı
        Ormanın korunması için mobil kontrol başlatıldı
        Saimbeyli ilçesinde ormanlık alanlardaki atıklar toplandı
        Saimbeyli ilçesinde ormanlık alanlardaki atıklar toplandı
        Adana'da 6 gün boyunca kuvvetli yağmur etkili olacak
        Adana'da 6 gün boyunca kuvvetli yağmur etkili olacak
        Adana'da çektikleri kısa filmle birinci olan lise öğrencileri ödüllerini al...
        Adana'da çektikleri kısa filmle birinci olan lise öğrencileri ödüllerini al...
        Dönerci kadının, "yiyip içip kaçtılar" dediği iki şahsın hesabı ödediği ort...
        Dönerci kadının, "yiyip içip kaçtılar" dediği iki şahsın hesabı ödediği ort...