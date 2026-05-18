        Adana ve çevre illerdeki ormanlık alanlar atıklardan arındırıldı

        Adana ve çevre illerdeki ormanlık alanlar atıklardan arındırıldı

        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de "Orman Benim" kampanyası kapsamında yeşil alanlarda yangına neden olabilecek atıklar toplandı.

        Giriş: 18.05.2026 - 13:53
        Adana Orman Bölge Müdürlüğü ile Gençlik Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda düzenlenen etkinlikte protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler bir araya geldi.


        Vali Yardımcısı İbrahim Küçük, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Orman Benim" kampanyasının yangınlara karşı farkındalık oluşturduğunu belirterek, "Orman Teşkilatımız, ormanın korunması için büyük özveri ve çalışanlarıyla çaba harcarken aynı zamanda bu işe toplum olarak hepimizin sahip çıkması gerekiyor." dedi.

        Adana Orman Bölge Müdürü Tahsin Etli de ormanları önemli olduğunu vurguladı.


        Konuşmaların ardından katılımcılar, ormanlık alan ve çevresinde temizlik yaptı.


        - Mersin

        Mersin'de de Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özkan, Orman Bölge Müdürü Zafer Kızıl ve öğrencilerin katılımıyla Mezitli ilçesi Kuyuluk Mahallesi'ndeki ormanlık alanda etkinlik düzenlendi.


        Kızıl, yaptığı açıklamada, yangınların orman varlıklarını olumsuz etkilediğini belirterek, "Yanıcı maddeler orman yangınlarına ya da çıkan yangının şiddetinin artmasına neden olmaktadır. Gönül ister ki ormanlarımız hiç kirlenmesin, hiç temizlik yapmayalım. Birinci hedefimiz kirletmemek olsun." dedi.

        Polis ve jandarma ekiplerinin de yer aldığı etkinlikte yeşil alandaki atıklar toplandı.

        - Hatay

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde Vali Mustafa Masatlı ve Orman Bölge Müdürü İlkay Günay, Yıldırım Konaklamasız Orman Parkı'nda bir araya geldikleri öğrencilerle yeşil alanı atıklardan arındırdı.


        Masatlı, çevre bilinci oluşturularak orman yangınlarının önüne geçmeyi amaçladıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:


        "Yıl içerisinde hem orman yangınlarımızın önlenmesi hem de bununla ilgili tüm toplum kesimlerinde çevre bilinci oluşturmak bakımından bu kampanyayı yürütüyoruz. Sonuçla yeşil vatan hepimizin, gelecek ve ormanlar bizim. Gençlerimiz ve kurumlarımızla bilinç oluşturmak bakımından bu kampanyayı sonuna kadar destekliyoruz."

        - Osmaniye

        Osmaniye'de "Orman Benim" kampanyası kapsamında Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, Orman İşletme Müdürü Eyyüp Karagöl ile öğrencilerin katılımıyla Çiftmazı Tabiat Parkı'nda etkinlik düzenlendi.

        Protokol üyeleri ve öğrenciler, ormanlık alana atılan çöpleri topladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

