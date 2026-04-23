Adana ve Hatay valileri makam koltuklarını çocuklara devretti

Adana Valisi Mustafa Yavuz ve Hatay Valisi Mustafa Masatlı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makam koltuklarını çocuklara bıraktı.



Vali Mustafa Yavuz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında İsmail Hazar İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Melike Aden Alptürk'ü makamında kabul etti.



Makam koltuğunu temsili olarak Alptürk'e teslim eden Vali Yavuz, şöyle konuştu:



"Bizler kendisine bu şerefli koltuğu takdim ve teslim etmekten memnuniyet duyuyoruz. Tüm çocuklarımızın, Adanalı hemşehrilerimizin ve aziz milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyorum. Sözü ve makamı Sayın Valimize takdim ediyorum. Bu saatten itibaren Adana'nın idaresi kendisinde. Bize verecekleri, söyleyecekleri talimatları ve istekleri, kendisinin emrinde gururla yapmaktan hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum."



Melike Aden Alptürk de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla temsili olarak Adana Valiliği makamında oturmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.



Çocuklara bu güzel bayramı armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına minnettar olduklarını belirten Alptürk, "Bizler de geleceğin yöneticileri olarak ülkemizi daha ileriye taşımak için çok çalışacağız. Tüm çocukların bayramını kutluyor, Sayın Valimiz ve herkese teşekkür ediyorum." dedi.



Alptürk, kentte yolların düzenlenmesini, çöplerin daha çok toplanmasını ve lunaparkların sayısının arttırılmasını istedi.



Bunun üzerine telefonla Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer ile görüşen Alptürk, "Öncelikle çocukların eğlenebileceği ve doğa ile daha çok vakit geçirebilecekleri yerlerin çoğalması, buna örnek olarak lunapark ve parkların çoğalmasını istiyorum. Ayrıca çöplerin toplanması ve yolların da düzeltilmesini istiyorum." ifadesini kullandı.



Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer de bayramını tebrik ettiği Alptürk'e kentte yollar ve temizlikle ilgili çalışma başlattıklarını belirtti.



- Hatay



Hatay Valisi Mustafa Masatlı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Defne Gümüşgöze İlkokulu 3. sınıf öğrencilerini makamında kabul etti.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, çocukların bayramını kutlayan Masatlı, makam koltuğunu temsili olarak öğrencilerden Mina Meryem Büyükaşık'a bıraktı.



Temsili olarak koltuğa oturan Büyükaşık, burada bulunmaktan büyük mutluluk ve gurur duyduğunu vurguladı.



Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından yaşadıkları zor günlerde kendilerini yalnız bırakmayan Vali Masatlı'ya teşekkür eden Büyükaşık, şunları kaydetti:



"Siz sadece bir yönetici olmadınız, bazen bir öğretmen gibi yol gösterdiniz, bazen bir baba gibi korudunuz, bazen de bir dost olup bizlere güç verdiniz. Sizden öğrendiğimiz en önemli şey vazgeçmemek, emek vermek ve ne olursa olsun dimdik durmaktır. Size şehrimiz adına yürekten teşekkür ediyorum, iyi ki varsınız. Sayın Valim sizden görev bayrağını teslim alırken aynı görev bilinciyle bıraktığınız yerden devam edeceğim. Size bir söz veriyorum, defne gibi dimdik duracak, Hatay gibi ayağa kalkacak, bu güzel vatanı daha da ileriye taşıyacağız."

