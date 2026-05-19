Adana ve Mersin'de 19 Mayıs coşkusu bayraklı yürüyüşle kutlandı

Adana ve Mersin’de, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu bayraklı yürüyüşlerle yaşandı.



Adana'da, çok sayıda vatandaş, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda toplandı.



Ellerinde bayrak ve meşalelerle Gökkuşağı Kavşağı'ndan kortej oluşturan vatandaşlar, Uğur Mumcu Bulvarı'na kadar yürüdü.



Adana Büyükşehir Belediyesi ile Seyhan, Yüreğir, Ceyhan ve Çukurova belediyelerince düzenlenen etkinlik kapsamında şarkıcı Simge Sağın burada konser verdi.



Bayraklarıyla konsere katılan vatandaşlar, Simge Sağın'ın şarkılarına eşlik etti.



- MERSİN



Mersin'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında 100 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla yürüyüş gerçekleştirildi.



Valilik himayesinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce organize edilen "bayrak yürüyüşü" etkinliği, Mersin İdman Yurdu Meydanı'ndan başladı.



Protokol üyeleri, vatandaşlar ve öğrencilerin katıldığı yürüyüşe bando ekibi eşlik etti.



Katılımcıların 100 metrelik Türk bayrağını taşıdığı yürüyüş, Suphi Öner Öğretmenevi'nde sona erdi.



Etkinliğin sonunda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

