        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Adana'da 1 kişinin hayatını kaybettiği selden etkilenen alanlar temizleniyor

        Adana'nın Kozan ilçesinde, 1 kişinin yaşamını yitirdiği selden etkilenen alanlarda temizlik ve hasar tespit çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2026 - 13:01 Güncelleme:
        İlçede dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle zarar gören Eskikabasakal, Tavşantepe ve Acarmantaş mahallelerinde Büyükşehir Belediyesi, Devlet Su İşleri ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince çalışma yürütüldü.

        Cadde ve sokaklardaki su birikintilerini tahliye eden ekipler, yolları çamurdan arındırdı.

        Ekipler, yer yer sele yol açan yağışta hasar oluşan ev, ahır ve tarım arazilerinde hasar tespiti yaptı.

        Çalışmaları inceleyen Kozan Ticaret Odası Başkanı Mustafa Kandemir, selden etkilenenlere "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

        Eskikabasakal, Tavşantepe ve Acarmantaş mahallelerinin etkilendiği selde, suya kapıldığı değerlendirilen Gamber Ünüvar hayatını kaybetmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail'den Sumud Filosu'na müdahale
        İsrail'den Sumud Filosu'na müdahale
        Dışişleri Bakanlığı: Sumud'a saldırı korsanlık eylemidir
        Dışişleri Bakanlığı: Sumud'a saldırı korsanlık eylemidir
        MSB: Disiplinin idamesi olmazsa olmazdır
        MSB: Disiplinin idamesi olmazsa olmazdır
        Ablasını vurmuş genç avukatı öldürmüştü... Flaş gelişme!
        Ablasını vurmuş genç avukatı öldürmüştü... Flaş gelişme!
        Çalkantılı İran'da diplomasinin başı: Arakçi
        Çalkantılı İran'da diplomasinin başı: Arakçi
        OPEC için sonun başlangıcı mı?
        OPEC için sonun başlangıcı mı?
        Ersin Destanoğlu'na maaş dopingi!
        Ersin Destanoğlu'na maaş dopingi!
        ABD'de gergin 'İran' oturumu
        ABD'de gergin 'İran' oturumu
        5 yaşındaydı, köpek saldırısında öldü
        5 yaşındaydı, köpek saldırısında öldü
        12 Ağustos'ta Dünya'da yer çekimi duracak mı?
        12 Ağustos'ta Dünya'da yer çekimi duracak mı?
        Torreira'dan ayrılık iddialarına nokta!
        Torreira'dan ayrılık iddialarına nokta!
        Trump'ın Kral Charles için verdiği yemek ne anlatıyor?
        Trump'ın Kral Charles için verdiği yemek ne anlatıyor?
        Damat kaynanasını ahırda öldürdü!
        Damat kaynanasını ahırda öldürdü!
        Muğla'da iki kadının katili yakalanacağını anlayınca kendini vurdu!
        Muğla'da iki kadının katili yakalanacağını anlayınca kendini vurdu!
        Yeni teşhis ve tedaviler ile beynimiz her yönden kuşatıldı
        Yeni teşhis ve tedaviler ile beynimiz her yönden kuşatıldı
        "F.Bahçe'de gerçekler çok farklıydı"
        "F.Bahçe'de gerçekler çok farklıydı"
        Ölümü sonrası iki isteğini açıkladı
        Ölümü sonrası iki isteğini açıkladı
        Yenilenmiş ürünlerde dijital kimlik zorunlu
        Yenilenmiş ürünlerde dijital kimlik zorunlu
        "Söylediklerim yanlış anlaşıldı"
        "Söylediklerim yanlış anlaşıldı"
        Satılan en garip 12 ünlü eşyası
        Satılan en garip 12 ünlü eşyası

        Kozan'daki selde hayvanları telef olan kadın: "Bir anda sel geldi, ahırın ü...
        Kozan'daki selde hayvanları telef olan kadın: "Bir anda sel geldi, ahırın ü...
        Adana'da bir kişinin öldüğü sel felaketinin ardından hasar gün yüzüne çıktı
        Adana'da bir kişinin öldüğü sel felaketinin ardından hasar gün yüzüne çıktı
        Adana'da gazi satmak zorunda kaldığı aracına yeniden kavuştu
        Adana'da gazi satmak zorunda kaldığı aracına yeniden kavuştu
        Seyhan ve Çukurova belediyelerine yönelik davada verilen cezaların gerekçes...
        Seyhan ve Çukurova belediyelerine yönelik davada verilen cezaların gerekçes...
        Faili meçhul dosyalarının yeniden açılması Jale'nin ailesine umut oldu
        Faili meçhul dosyalarının yeniden açılması Jale'nin ailesine umut oldu
        Kozan'da selin izleri havadan görüntülendi
        Kozan'da selin izleri havadan görüntülendi