Adana'da 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı motosiklet kazası kamerada

Adana'da motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Merkez Yüreğir ilçesinde dün, üzerinde iki kişi bulunan 01 BCU 215 plakalı motosikletin Girne Bulvarı'nda devrilmesi sonucu sürücü E.A'nın (18) yaralandığı, Z.S.A'nın (16) ise öldüğü kaza anının​​​​​​​ güvenlik kamerası kayıtlarına ulaşıldı. Görüntüde, bulvarda ilerleyen motosikletin refüjdeki bordürlere çarpmasının etkisiyle üzerindeki iki kişinin düştüğü ve motosikletin sürüklendiği yer aldı. E.A. yönetimindeki 01 BCU 215 plakalı motosikletin merkez Yüreğir ilçesi Girne Bulvarı'nda devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralanmış, motosikletteki Z.S.A. ise kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetmişti.

