Adana'da 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 9 zanlı tutuklandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 16 şüpheliden 9'u tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 5 Nisan'da Gülpınar Mahallesi Ahmet Güven Kaypak Caddesi'ndeki bir oto kiralama şirketinde Ergün Karakaya'nın (40) silahla vurularak yaşamını yitirdiği, 3 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin soruşturmayı sürdürdü.



Ekipler, kavgaya karıştığını belirlediği 3 yaralıyı hastanedeki tedavilerinin ardından, 13 kişiyi de saklandıkları adreslere düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı.



Cinayet zanlısı Şaban B'nin (39), olayın ardından otobüsle Gaziantep'e gitmeye çalışırken otoyolda ekiplerce yakalandığı belirtildi.



Bu arada, maktul Ergün Karakaya ile gözaltına alınan şüphelilerden Fırat B. (30) arasında borçtan kaynaklı husumet bulunduğu, olay günü bu konuda görüşmek üzere bir araya geldiklerinde kavganın çıktığı öğrenildi.



Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Şaban B. ve Fırat B'nin de arasında olduğu 9'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



- Olay



