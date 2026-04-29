        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Adana'da 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 9 zanlı tutuklandı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 16 şüpheliden 9'u tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2026 - 09:58 Güncelleme:
        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 5 Nisan'da Gülpınar Mahallesi Ahmet Güven Kaypak Caddesi'ndeki bir oto kiralama şirketinde Ergün Karakaya'nın (40) silahla vurularak yaşamını yitirdiği, 3 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin soruşturmayı sürdürdü.

        Ekipler, kavgaya karıştığını belirlediği 3 yaralıyı hastanedeki tedavilerinin ardından, 13 kişiyi de saklandıkları adreslere düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı.

        Cinayet zanlısı Şaban B'nin (39), olayın ardından otobüsle Gaziantep'e gitmeye çalışırken otoyolda ekiplerce yakalandığı belirtildi.

        Bu arada, maktul Ergün Karakaya ile gözaltına alınan şüphelilerden Fırat B. (30) arasında borçtan kaynaklı husumet bulunduğu, olay günü bu konuda görüşmek üzere bir araya geldiklerinde kavganın çıktığı öğrenildi.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Şaban B. ve Fırat B'nin de arasında olduğu 9'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        - Olay

        Gülpınar Mahallesi'ndeki bir iş yerinde 5 Nisan'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralanmış, ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Ergün Karakaya, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Polis ekipleri, kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlatmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump'tan Netanyahu'ya uyarı
        Trump'tan Netanyahu'ya uyarı
        Emlak satışında zorunlu ödeme sistemi getirildi
        Emlak satışında zorunlu ödeme sistemi getirildi
        8 yaşındaki Osman'ın cansız bedeni bulundu!
        8 yaşındaki Osman'ın cansız bedeni bulundu!
        Çok konuşulacak kira pazarlığı!
        Çok konuşulacak kira pazarlığı!
        Trump: İran konusunda Charles ile aynı fikirdeyiz
        Trump: İran konusunda Charles ile aynı fikirdeyiz
        Üç bölgede sağanak var! Bahar yüzünü gösteriyor!
        Üç bölgede sağanak var! Bahar yüzünü gösteriyor!
        Fenerbahçeli Ederson PFDK'da!
        Fenerbahçeli Ederson PFDK'da!
        WSJ: İran'a kuşatmayı büyütün talimatı
        WSJ: İran'a kuşatmayı büyütün talimatı
        Silahlı saldırı: Avukat öldü, kardeşi yaralandı
        Silahlı saldırı: Avukat öldü, kardeşi yaralandı
        Paris'te tarihi gece!
        Paris'te tarihi gece!
        Gonca Vuslateri'den bakıcı isyanı
        Gonca Vuslateri'den bakıcı isyanı
        Ölümünden sonra daha çok kazandı
        Ölümünden sonra daha çok kazandı
        Bakan Bayraktar'dan açıklamalar
        Bakan Bayraktar'dan açıklamalar
        "Kendime araba aldım"
        "Kendime araba aldım"
        Hayalet gemi SS Baychimo'ya ne oldu?
        Hayalet gemi SS Baychimo'ya ne oldu?
        Musk: Hepimizi öldürebilir de!
        Musk: Hepimizi öldürebilir de!
        Madenciler eylemi sonlandırma kararı aldı
        Madenciler eylemi sonlandırma kararı aldı
        Ünlü şarkıcı anne oluyor
        Ünlü şarkıcı anne oluyor
        F.Bahçe play-off'a müthiş başladı!
        F.Bahçe play-off'a müthiş başladı!
        Dünyanın en iyi şehirleri belli oldu
        Dünyanın en iyi şehirleri belli oldu

        Benzer Haberler

        Adana'da 2 ton kaçak etil alkol ele geçirildi
        Adana'da 2 ton kaçak etil alkol ele geçirildi
        Seyhan Belediyesine "paralel muhtarlık" tepkisi Hizmet noktası krizinde muh...
        Seyhan Belediyesine "paralel muhtarlık" tepkisi Hizmet noktası krizinde muh...
        Kalbi üç kez duran hasta hayata döndü Aortu yırtılan hasta sağlığına kavuşt...
        Kalbi üç kez duran hasta hayata döndü Aortu yırtılan hasta sağlığına kavuşt...
        Doğan: "Üreticiye düşük faizli ve uzun vadeli kredi imkanları sağlanmalı"
        Doğan: "Üreticiye düşük faizli ve uzun vadeli kredi imkanları sağlanmalı"
        Emekli maaşını çekmesi için kiracısına güvendi, başına gelmeyen kalmadı Kir...
        Emekli maaşını çekmesi için kiracısına güvendi, başına gelmeyen kalmadı Kir...
        Kozan'da alt yapısı tamamlanan sokaklar asfaltlanıyor
        Kozan'da alt yapısı tamamlanan sokaklar asfaltlanıyor