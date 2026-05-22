Adana'da 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 3 şüpheli yakalandı
Adana'nın Ceyhan ilçesinde 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.
Giriş: 22.05.2026 - 15:06 Güncelleme:
Adana'nın Ceyhan ilçesinde 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Namık Kemal Mahallesi'nde Ö.G'nin (14) evinin önünde silahlı saldırı sonucu yaralanmasına ilişkin çalışmalarını sürdürdü.
Çalışma kapsamında olaya karıştığı tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Öte yandan saldırıda yaralanan Ö.G'nin tedavisinin Adana'daki hastanede sürdüğü öğrenildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Günün Önemli Manşetleri