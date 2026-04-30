Adana'da 127 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

Adana'da 127 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesinde bir kamyoneti durdurdu.



Araçta yapılan incelemede 127 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara bulundu.



Bunun üzerine araç sürücüsü Yusuf B, gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

