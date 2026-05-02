        Adana'da 22. Uluslararası Çukurova Yörük Türkmen Şöleni başladı

        Adana'da 22. Uluslararası Çukurova Yörük Türkmen Şöleni başladı

        Adana'da "Türkistan'dan Anadolu'ya 22. Uluslararası Çukurova Yörük Türkmen Şöleni" başladı.

        Giriş: 02.05.2026 - 20:11 Güncelleme:
        Merkez Park'ta gerçekleştirilen şölenin ilk gününde, Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı konser verdi.

        Orta Asya Türkleri arasında geleneksel bir spor olarak bilinen at üstünde güreşin yapıldığı şölene katılan vatandaşlar, etkinlik alanında vakit geçirdi.

        Şölen, yarın merkez Sarıçam ilçesindeki Yörük Ormanı'nda düzenlenecek etkinliklerle sona erecek.









        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
