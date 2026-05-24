Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Adana'da 3 katlı metruk binanın bir bölümü çöktü

        Adana'da 3 katlı metruk binanın bir bölümü çöktü

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 3 katlı metruk binanın bir bölümünde çökme meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2026 - 15:52 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da 3 katlı metruk binanın bir bölümü çöktü

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 3 katlı metruk binanın bir bölümünde çökme meydana geldi.

        Kayalıbağ Mahallesi'ndeki binanın ön cephesi öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

        İhbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık, AFAD, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, kimsenin bulunmadığı belirlenen binanın tamamen yıkılması ihtimaline karşı bölgede önlem aldı. Toroslar EDAŞ personeli de çökme nedeniyle devrilen elektrik direğinin tehlike oluşturmaması amacıyla çalışma başlattı.

        Mahalle sakinlerinden Resul Ekrem Pamuk, gazetecilere, binanın deprem nedeniyle yıkıldığını düşündükleri için korktuklarını söyledi.

        Bölgede çok sayıda eski yapı olduğunu dile getiren Pamuk, Saimbeyli ilçesinde saat 04.26'da meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem ve önceki yıllarda yaşanan sarsıntıların çökmede etkili olduğunu düşündüğünü belirtti.

        Binanın ön kısmının çökmesi ve sonrasında oluşan toz bulutu güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Genel merkezin teslimini talep ederiz"
        "Genel merkezin teslimini talep ederiz"
        CHP'de mutlak butlan sonrası son gelişmeler
        CHP'de mutlak butlan sonrası son gelişmeler
        Noa Lang'dan Galatasaray itirafı!
        Noa Lang'dan Galatasaray itirafı!
        Bursa'ya YHT için geri sayım
        Bursa'ya YHT için geri sayım
        ABD-İran anlaşmasında neler yer alabilir?
        ABD-İran anlaşmasında neler yer alabilir?
        Trump "anlaşma yakın" dedi, İran ne dedi?
        Trump "anlaşma yakın" dedi, İran ne dedi?
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Süper Lig'e Türk damgası!
        Süper Lig'e Türk damgası!
        "İkinci sınıf insan muamelesi görüyorum"
        "İkinci sınıf insan muamelesi görüyorum"
        Babalarının sürekli savurduğu tehdit, yasak aşk vahşetini ortaya çıkardı!
        Babalarının sürekli savurduğu tehdit, yasak aşk vahşetini ortaya çıkardı!
        İki teker üzerinde yeni işçi sınıfı
        İki teker üzerinde yeni işçi sınıfı
        Beşiktaş'tan Filipe Luis'e yakın takip!
        Beşiktaş'tan Filipe Luis'e yakın takip!
        Bu hatalar pilinizi eritiyor!
        Bu hatalar pilinizi eritiyor!
        Jülide Kural'ın 'Kadir İnanır' sessizliği
        Jülide Kural'ın 'Kadir İnanır' sessizliği
        Bahar alerjisi alarmı! Çocuklarda bu belirtilerle geliyor
        Bahar alerjisi alarmı! Çocuklarda bu belirtilerle geliyor
        Cannes'a şık kapanış
        Cannes'a şık kapanış
        Son 5 yılın komedi şampiyonları!
        Son 5 yılın komedi şampiyonları!
        Meme kanserini teşhis eden elektronik sütyende sona gelindi
        Meme kanserini teşhis eden elektronik sütyende sona gelindi
        Ege'nin kalbinde bütçe dostu rotalar!
        Ege'nin kalbinde bütçe dostu rotalar!

        Benzer Haberler

        Sağanak ve deprem sonrası metruk binanın bir kısmı yıkıldı O anlar bir iş y...
        Sağanak ve deprem sonrası metruk binanın bir kısmı yıkıldı O anlar bir iş y...
        Adana ve Konya'da 13 bin 633 litre kaçak alkol ele geçirildi Gözaltına alın...
        Adana ve Konya'da 13 bin 633 litre kaçak alkol ele geçirildi Gözaltına alın...
        Adana merkezli operasyonda 13 bin 633 litre kaçak alkol ele geçirildi
        Adana merkezli operasyonda 13 bin 633 litre kaçak alkol ele geçirildi
        Adana'da sağanak, hayatı olumsuz etkiledi
        Adana'da sağanak, hayatı olumsuz etkiledi
        Yeşilay gönüllü sayısını "Yeşilaycı Adana" projesiyle artıracak
        Yeşilay gönüllü sayısını "Yeşilaycı Adana" projesiyle artıracak
        Adana'da devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı
        Adana'da devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı