Adana'da 406 yıl ve 222 yıl hapis cezalarıyla aranan 2 hükümlü Adıyaman'da yakalandı

Adana'da 406 yıl ve 222 yıl kesinleşmiş hapis cezalarıyla aranan 2 firari hükümlü Adıyaman'da yakalandı.



Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 487 suç kaydı bulunan ve hakkında kesinleşmiş 406 yıl hapis cezası olan V.İ. ile 149 suç kaydıyla 222 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan A.İ'nin Adıyaman'da olduğunu tespit etti.



Ekipler düzenledikleri operasyonla 2 hükümlüyü yakaladı.



Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

