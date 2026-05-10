        Adana'da AOSB 4. Sanayi Gençlik Koşusu yapıldı

        Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) tarafından düzenlenen AOSB 4. Sanayi Gençlik Koşusu'nu erkeklerde Sezgin Araç, kadınlarda Etiyopyalı Emebet Ejigu kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2026 - 10:41 Güncelleme:
        Merkez Seyhan ilçesi Fuzuli Caddesi'nde başlayan koşuya 1063 kişi katıldı.

        Katılımcıların 10 kilometrelik parkurda mücadele ettiği organizasyon, Merkez Park'ta son buldu.

        Koşuda erkeklerde Sezgin Araç birinci, Etiyopyalı atletlerden Tamiru Yitbarek ikinci, Abraham Gemeda da üçüncü oldu.

        Kadınlarda ise Etiyopyalı sporcular Emebet Ejigu birinci, Chaldu Shuna ikinci, Zinash Mulata üçüncü sırada koşuyu tamamladı.

        Organizasyon kapsamında 5 kilometrelik halk koşusu da yapıldı.

        Dereceye giren katılımcılara ödüllerini, AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü ve Başkan Vekili Ömer Kaya verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

