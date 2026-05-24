        Adana Haberleri Adana'da aranan firari 5 hükümlü polis denetiminde yakalandı

        Adana'da haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan 5 firari hükümlü, polis ekiplerinin denetiminde yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2026 - 09:45 Güncelleme:
        Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Başak, Havutlu, Selahattin Eyyubi, Sinanpaşa ve Sarıçam mahallelerinde gerçekleştirilen denetimlerde, şüpheli kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) yöntemiyle kontrolü yapıldı.

        Çalışmada, "uyuşturucu ticareti", "uyuşturucu kullanma" ve "dolandırıcılık" gibi suçlardan 3 yıl 9 ay ile 8 yıl 4 ay arasında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan N.D, E.Y, A.D.D, O.Y. ve D.K. yakalandı.

        Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

