Adana'da aranan firari 5 hükümlü polis denetiminde yakalandı

Adana'da haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan 5 firari hükümlü, polis ekiplerinin denetiminde yakalandı.



Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Başak, Havutlu, Selahattin Eyyubi, Sinanpaşa ve Sarıçam mahallelerinde gerçekleştirilen denetimlerde, şüpheli kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) yöntemiyle kontrolü yapıldı.



Çalışmada, "uyuşturucu ticareti", "uyuşturucu kullanma" ve "dolandırıcılık" gibi suçlardan 3 yıl 9 ay ile 8 yıl 4 ay arasında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan N.D, E.Y, A.D.D, O.Y. ve D.K. yakalandı.



Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

