Adana'da ATM'lere zarar veren zanlı tutuklandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde ATM'lere zarar veren şüpheli tutuklandı. Meydan Mahallesi Bakımyurdu Caddesi'nde bulunan farklı bankalara ait 4 ATM'nin ekran ve tuş bölümleri bir kişi tarafından sert cisimle kırıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, olayı gerçekleştirdiğini belirlediği Hüseyin A'yı (27) yakaladı. Zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

